В Красноярске женщина спасла ребенка от напавших на него бродячих собак. Мальчик был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести.

В Красноярске женщина спасла ребенка от напавших на него бродячих собак.Инцидент произошел в Ленинском районе города. Услышав крики о помощи, продавец павильона Наталья Луговкина выбежала на улицу и отогнала стаю. Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с травмами средней степени тяжести, ему было проведено несколько операций по наложению швов.Руководитель Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии Андрей Потапов вручил женщине благодарственное письмо, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности. Проводится проверка исполнения подрядчиком контракта на отлов бродячих животных.