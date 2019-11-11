Без вмешательства извне и по закону. На такое развитие ситуации в Боливарианской республике надеются в Кремле, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 10 ноября 2019 года командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал победившего на выборах президента в первом туре Эво Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.

Без вмешательства извне и по закону. На такое развитие ситуации в Боливарианской республике надеются в Кремле, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 10 ноября 2019 года командующий армией Боливии Уильямс Калиман призвал победившего на выборах президента в первом туре Эво Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране.Соперник Эво Моралеса Карлос Меса итогов президентских выборов 20 октября 2019 года не признал. Решение об отказе проведения второго тура вышло Моралесу боком, тем более на выборах были выявлены факты мошенничества с голосами. Моралес покинул Ла-Пас и объявил о своей отставке в городе Чиморе в 220 километрах от боливийской столицы. Вслед за Эво Моралесом в отставку подали все высокопоставленные чиновники Боливии — вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикеры обеих палат, сообщает РИА Новости.Венесуэла, Куба, Мексика заявили, что в Боливии произошел госпереворот. Событиями по лекалам срежессированного госпереворота назвал ситуацию в Боливии и российский МИД.По мнению Дмитрия Пескова, неразумно было ожидать от Смоленской площади какую-либо иную реакцию. Это абсолютно консолидированная реакция российской стороны, добавил официальный представитель Кремля.Москва призывает всех к спокойствию. И Кремль выражает надежду на то, что боливийцы свою будут решать самостоятельно без вмешательства третьих стран. Эво Моралес с Москвой не связывался и о политическом убежище не запрашивал. Моралес заявил, что покидать Боливию у него причин нет. Бразилия, Канада и страны Евросоюза призвали Ла-Пас к проведению новых выборов. На скорейшее урегулирование ситуации в Боливии надеется Китай.Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация в Боливии никак не повлияет на поездку президента России Владимира Путина на саммит БРИКС в Бразилию.