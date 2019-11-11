Житель Киева оказался заложником летучих мышей - животные устроились у него на балконе на зимовку.

В мебели на закрытом балконе обнаружили 120 летучих мышей вида рыжие вечерницы, сообщает зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group. Волонтеры помогли киевлянину освободить дом от непрошеных гостей – 199 мышей отпустили на свободу, еще одну взяли на лечение.Фото: ї facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup"Ошибка летучих мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры", - заявили зоозащитники.