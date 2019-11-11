Злоумышленник совместно с неустановленным соучастником подходил к спящим на скамейках гражданам и похищал у них мобильные телефоны...

СО ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы завершено расследование уголовного дела о кражах.Установлено, что злоумышленник совместно с неустановленным соучастником подходил к спящим на скамейках гражданам и похищал у них мобильные телефоны, после чего с похищенным имуществом скрывался.Аналогичным образом фигурант уголовного дела совершил два противоправных деяния, сумма материального ущерба составила свыше 100 тысяч рублей.По данному факту СО ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».К уголовной ответственности привлечен ранее судимый 51-летний приезжий, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53