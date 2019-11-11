По предварительной информации, злоумышленник спланировал преступление с целью завладения квартирой своей матери...

"Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве предотвратили заказное убийство жительницы столицы.По предварительной информации, злоумышленник спланировал преступление с целью завладения квартирой своей матери. Он предложил совершить противоправное деяние своему знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, за вознаграждение в 200 тысяч рублей и автомобиль. Это стало известно оперативникам. Дальнейшие события развивались под их контролем. Убийство было инсценировано, и якобы погибшую женщину увез прибывший на место происшествия наряд скорой помощи.По материалам ГУУР МВД России следователями СУ по ЮАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции на улице Загорьевской г. Москвы.При обыске по месту жительства фигуранта изъят пистолет с глушителем, переделанный самодельным способом из стандартного газового пистолета «ИЖ 78-8» в боевой. Согласно заключению экспертизы, он признан ручным нарезным короткоствольным огнестрельным оружием. Также обнаружены 12 патронов калибра 5,45 мм.По данному факту СУ по ЮАО ГСУ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ.В отношении мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.