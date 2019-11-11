На месте работают экстренные службы и полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают экстренные службы и полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.По данным ,тела женщины и малыша нашли возле жилого дома в Бабушкинском районе столицы. Второму ребенку удалось выжить.Сотрудники правоохранительных органов связались с супругом женщины. У мужчины началась истерика, он был госпитализирован. По предварительным данным, перед гибелью его жена позвонила в скорую помощь и сообщила, что один из детей болен.Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Полицейские опрашивают очевидцев, передает .