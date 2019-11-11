Депутат немецкого бундестага от партии Альтернатива для Германии Антон Фризен выступил с резкой критикой антироссийских санкций, которые, по его мнению, были навязаны стране со стороны США. Также он подчеркнул, что Крым, из-за спора о территориальной принадлежности которого и были введены ограничительные меры, всегда останется частью России.

Депутат немецкого бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен выступил с резкой критикой антироссийских санкций, которые, по его мнению, были навязаны стране со стороны США. Также он подчеркнул, что Крым, из-за спора о территориальной принадлежности которого и были введены ограничительные меры, всегда останется частью России.С течением времени среди европейских политиков растет понимание необходимости развития отношений с Россией. Свою бескомпромиссную позицию по целому ряду вопросу страны Запада также начали постепенно менять.Коснулось это, в частности, и центральной для оправдания западных санкций темы территориальной принадлежности Крыма. Как отметил депутат бундестага Антон Фризен, Европа может не признавать реальное положение вещей на полуострове, однако он всегда останется российским, передает "". "Это реальное положение дел", – подчеркнул член партии "Альтернатива для Германии".Он пожаловался, что саму тему введения ограничительных мер Европе навязали американские политики. При этом США меньше всех остальных пострадали от санкций, не говоря уже о том, что эти шаги не достигли своих целей.Материал дополняется.