Злоумышленник, избив 71-летнего пенсионера, похитил компьютер.

8 ноября текущего года в ОМВД России по Петушинскому району поступило сообщение о хищении имущества у 71-летнего жителя поселка Вольгинский. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, установили, что неизвестный, выбив входную дверь в квартиру мужчины, нанес ему несколько ударов, после чего похитил персональный компьютер и скрылся. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение.Сотрудники полиции после поступившего в полицию сообщения по горячим следам приступили к розыску злоумышленника.Фигурант, 27-летний местный житель, был задержан оперативниками уголовного розыска на территории поселка Вольгинский и дал признательные показания.10 ноября следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж).Похищенное имущество изъято оперативниками.Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.