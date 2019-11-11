Жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут...

В ходе отработки жилого сектора участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Коньково выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 43-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в доме на Профсоюзной улице, иностранных граждан, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499)129-75-56