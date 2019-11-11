В Сочи прибыла российская сборная по футболу. Именно здесь команда Станислава Черчесова будет готовиться к отборочному турниру Евро-2020, передает ГТРК Кубань. 16 ноября россияне сыграют в Петербурге против бельгийской сборной, а 19 ноября пройдет выездной матч со командой Сан-Марино.

В Сочи прибыла российская сборная по футболу. Именно здесь команда Станислава Черчесова будет готовиться к отборочному турниру Евро-2020, передает ГТРК "Кубань". 16 ноября россияне сыграют в Петербурге против бельгийской сборной, а 19 ноября пройдет выездной матч с командой Сан-Марино.Напомним, после того, как 13 октября российские футболисты одержали победу над Кипром, спортсмены гарантировали себе выход в финал чемпионата Европы за два тура перед окончанием отборочного турнира. Поэтому в рамках предстоящих встреч борьба будет вестись за место в группе, так как победитель группы получит преимущество при жеребьевке.Отметим, что недавно в составе сборной России дебютировал получил защитник ФК "Краснодар" Сергей Петров. Также места в команде получили воспитанники клуба - полузащитник Даниил Фомин и форвард Николай Комличенко.