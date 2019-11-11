Основатель организации Белые каски Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым на одной из улиц Стамбула. По предварительным данным, 48-летний бывший британский военный мог выпасть из окна квартиры.

Основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье найден мертвым на одной из улиц Стамбула. По предварительным данным, 48-летний бывший британский военный мог выпасть из окна квартиры. Эксперты обнаружили у него травмы, характерные для падения с большой высоты.Вдова погибшего рассказала полицейским, что он принял снотворное. Согласно данным с камер видеонаблюдения, ночью никто из посторонних в здание не входил, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкие СМИ."Белые каски" — сирийская организация, позиционирующая себя как добровольческая гуманитарная структура и пользующаяся широкой поддержкой на Западе. В частности, в октябре президент США объявил о выделении 4,5 миллиона долларов на их финансирование.Однако также есть данные о связях "Белых касок" с террористическими организация. Кроме того "Белые каски" не раз попадались на использовании постановочных кадров, что доказывала Россия. А в феврале 2019 года инсценировку химической атаки в Сирии подтвердили и журналисты телеканала BBC.