Накануне на Соборной площади в Вязниках жители могли наблюдать вопиющую картину – привязанного к столбу мужчину.

Накануне на Соборной площади в Вязниках жители могли наблюдать вопиющую картину – привязанного к столбу мужчину. На шею ему повесили табличку с унизительной надписью. Кто-то из очевидцев снял все происходящее на камеру мобильного телефона и выложил в сеть.Что это за человек, почему он подвергся такому «наказанию» или же это розыгрыш на грани фола? – в настоящий момент выясняет полицияФото