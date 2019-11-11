Заявитель оставил кошелек на столе без присмотра, чем воспользовались злоумышленники. Впоследствии они расплачивались за свои покупки в магазине с помощью похищенных банковских карт...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Замоскворечье задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже кошелька.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 30-летний приезжий мужчина. Он сообщил, что в одном из кафе на Кожевнической улице у него пропал кошелек, в котором находились личные документы и банковские карты.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска недалеко от места происшествия задержали подозреваемых – 31-летнего и 32-летнего жителей столицы. Установлено, что заявитель оставил кошелек на столе без присмотра, чем воспользовались злоумышленники. Впоследствии они расплачивались за свои покупки в магазине с помощью похищенных банковских карт.Следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60