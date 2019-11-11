В нашей богохранимой стране в последнее время стало модным петь в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Очень уже нравится попсе веселиться на фоне ликов святых, воинов и царей. Хотя, с другой стороны, где сказано в Писании, что петь и плясать под иконами нельзя...

В нашей богохранимой стране в последнее время стало модным петь в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Очень уже нравится попсе веселиться на фоне ликов святых, воинов и царей. Хотя, с другой стороны, где сказано в Писании, что петь и плясать под иконами нельзя...В начале ноября эстонская дива Анне Вески устроила в Зале церковных соборов зажигательный концерт, который завершился массовой дискотекой. Поклонники делали селфи на фоне икон, хлопали, подпевали. Веселились, как в последний раз!Спустя неделю здесь давали концерт ретро-легенды. Программа "Золотые хиты ВИА" поражала разнообразием – тут тебе и "Беловежская пуща" вместе с "Вологдой" от белорусских "Песняров", и "Учкудук" от ансамбля "Ариэль". Но самой зажигательной частью программы должно было стать выступление нестареющих "Самоцветов" с хитами, среди которых "Не надо печалиться" и "Все, что в жизни есть у меня!"Солистке группы Елене Пресняковой 19 ноября стукнет 73 года, но она легка, энергична, пластична. Хорошая фигура дает право ей оголять ноги и плечи, а физическая форма позволяет делать шпагат и колесо! Святые старцы с образов взирали на эти кульбиты, словно бы безмолвно восхищаясь нестареющей певицей. Одобрение было заметно и во взгляде Святейшего патриарха московского и всея Руси – его портрет встречал гостей у входа.Правда, не всем людям понравилось место, выбранное для концерта. Мол, ладно бы выступал хор какого-нибудь монастыря, пел иеромонах Фотий или стихи читали, но плясать про "Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним" под иконами – перебор. "Вакханалия!", "Тьфу, гадость!", – возмущаются люди. Хотя и напрасно – зал Церковных соборов отделен от Храма Христа Спасителя, светские увеселительные мероприятия проводятся здесь по благословению предстоятеля церкви. Не простаивать же, в самом деле, такому прекрасному залу в центре города!..А то что в фойе продают крестики и иконы, так на это надо смотреть проще. Ведь мерчандайзинг – создание и распространение товаров с изображением и символикой с целью получения прибыли и популяризации – дело обычное. Так что культовые товары, реализуемые в Зале церковных соборов вполне можно тоже рассматривать как мерчендайзинг находящегося рядом Храма Христа Спасителя. Недаром же Эндрю Ллойд Вебер считал Иисусу Христа "суперзвездой"...