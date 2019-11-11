В Судьбе человека ведущий Владимир Соловьев откровенно рассказал о своих отношениях с женщинами, признался в любви к Украине, объяснил, почему не публичны его восемь детей, и раскрыл секрет, на чьи звонки он отвечает всегда.

Его эфиры настолько эмоциональны, что никто не остается равнодушным. Кто-то из зрителей и слушателей ему самозабвенно предан уже многие годы, а кто-то ненавидит настолько, что пишет петиции с требованием отстранить от эфира и копается в биографии, чтобы попытаться найти компромат.Впрочем, попытки эти заканчиваются провалом: слишком публичная жизнь у Соловьева, да и из личного он тайны не делает.В "Судьбе человека" Владимир Соловьев рассказывает о том, что известно и поклонникам, и недоброжелателям: у него восемь детей, пятеро из которых родились в третьем браке с Эльгой Сэпп.Вместе они уже почти 20 лет, а познакомились на съемках клипа группы "Крематорий", и уже на третьем свидании Соловьев сделал ей предложение.Ведущий вспоминает, что позвонила ему симпатичная модель после того, как он оставил ей свой телефон, чтобы посоветоваться по поводу своей дипломной работы на тему смертной казни.В России нет ни одного ведущего, который больше времени проводил бы в эфире: "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" уже давно — одна из самых рейтинговых передач, недавно ведущий попал в Книгу рекордов Гиннесса за самое долгое пребывание в эфире в течение одной недели (25 часов 53 минуты и 57 секунд), а еще он три раза в неделю по четыре часа ведет утреннюю передачу в прямом радиоэфире.Кроме того, Соловьев успевает писать книги и читать перед эфирами сотни страниц текста, полноценно тренироваться (спортивные занятия для него – необходимость) и читать лекции.При этом семья для него настолько важна, что ведущий даже присутствовал лично при родах своих детей, а на звонки мамы отвечает, даже если находится на очень важных встречах.Во время беседы с Борисом Корчевниковым становится понятнее и его зачастую очень эмоциональное отношение к событиям на Украине.Владимир Соловьев, у которого бабушка с дедушкой окончили Харьковский авиационный институт, а тетя до сих пор живет в Горловке, признается: "Я обожаю Украину!""Я не разделяю народ Украины от нашего. Мы все – единый гигантский советский народ", – отмечает телеведущий.При этом Соловьев категоричен в отношении бандеровцев и нацистов, которых, по его признанию, ненавидит."Это история нашей семьи, когда шестерых моих живыми закопали в землю во время войны"", — рассказывает ведущий.Как Соловьев представляет себе абсолютное счастье? Как удается держать под контролем все происходящее в его жизни? Как скинул вес со 160-ти килограммов?Почему не публичны его дети? Чем занимался во время жизни в США? Кого сыграл в сериале "Агент национальной безопасности"?Как его вспоминают бывшие жены, и по каким правилам он сам выстраивает отношения с женщинами?Об этих и многих других моментах своей биографии популярный ведущий откровенно рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".