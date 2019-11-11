Фестиваль организовал Добровольный физкультурный союз, который возглавляет прославленная фигуристка Ирина Слуцкая.

Марко Кантанева - основатель школы по технике скандинавской ходьбы - принял участие в фестивале "Ходи, Россия".Ирина Слуцкая, серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, организатор акции: «Хочется привлекать не только людей старшего поколения, которые увлечены этим процессом, но хочется, чтобы и молодежь обратила на нас внимание и тоже занялась этим видом физической активности. Потому что он и полезен, не травмоопасен, как тот же бег или катание на велосипеде, потому что действительно напрягаются некоторые мышцы, которые могут негативно повлиять на здоровье. Здесь нужно просто брать палки, нужно заниматься с инструктором, правильно ходить и всегда ходить».Фестиваль организовал Добровольный физкультурный союз, который возглавляет прославленная фигуристка Ирина Слуцкая. Этот вид спортивной ходьбы Марко Кантанева называет образом жизни. Но призывает делать все правильно. Он разработал 3-х шаговую технику ходьбы, основываясь на естественных движениях. С каждым годом скандинавская ходьба становится всё популярнее. Во Владимире участниками фестиваля стали более 500 человек.Марко Кантанева, основатель школы по технике скандинавской ходьбы: «Это легко объяснимо. Людям проще ходить на четырёх ногах, чем на двух. Это и привлекает. Работает всё тело, напрягаются мышцы. И этому легко научиться. И вы можете заниматься с той нагрузкой, которую позволяет ваш физический уровень».