С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет Восьмой международный культурный форум.

С 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге пройдет Восьмой международный культурный форум. Его участником станет и делегация Владимиро-Суздальского музея-заповедника во главе с его генеральным директором Светланой Мельниковой. Что интересного ожидается на форуме, она сегодня рассказала журналистам.Важным событием для музейного сообщества России станет заседание международного совета музеев. Светлана Мельникова - член президиума Совета . По ее словам, запланирован ряд интересных встреч. Они касаются усадьбы в Муромцево, подписание договора о сотрудничестве с Музеем религии и атеизма Санкт-Петербурга. В дар этому музею будет передана металлическая табличка с надписью "Его Императорскому Величеству Государю Императору Николаю Александровичу." Когда-то она была установлена на Иконе Владимирской Божьей Матери. Ее подарило владимирское купечество Николаю Второму в мае 1913 во время его визита в губернию. Икона сейчас хранится в Музее атеизма и религии . А табличка неизвестным образом оказалась у гражданина Германии. И он решил ее вернуть музею. Во Владимир ее привез Петер Штегер.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «В марте 15 года в Музей-заповедник пришло письмо от гражданина Германии Фольфганга Крюгеля. Он написал, что разбирая архивы семьи совершенно неожиданно наткнулся на металлическую табличку, на которой имеется гравировка на русском языке».