По данным Владимирстата, в регионе стало меньше молодёжи

Владимирстат опубликовал новые неутешительные данные о демографической ситуации во Владимирской области. В регионе стало меньше молодёжи. В 2012-м году в области проживало 277 тысяч человек младше 30 лет. По состоянию на начало 19-го года людей в возрасте от 16 до 29 насчитывается около 193-х тысяч человек. Из них всего лишь 50 тысяч подростки. Напомню, на минувшей неделе Счётная палата опубликовала данные Росстата, согласно которым Владимирская область попала в число регионов, где смертность в два раза превышает рождаемость."Радио России-Владимир"