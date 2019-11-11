В селе Григорьево Гусь-Хрустального района открылась библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура».

В селе Григорьево Гусь-Хрустального района открылась библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура».Теперь библиотека - это современное пространство. Есть зоны... для отдыха, работы , конечно, чтения, есть детская зона. Приобретены настольные и интерактивные игры, компьютеры и другая оргтехника. Но главное, фонд пополнился на 2 с половиной тысячи книг. Григорьевская библиотека стала культурным центром для трех соседних сел. В следующем году в Селивановском и опять же в Гусь-Хрустальном районах откроются еще две подобные библиотеки, сообщает пресс-служба департамента культуры.