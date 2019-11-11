Сбор вещей и средств для помощи многодетной семьи Шевчик был организован сразу после пожара 8 октября.

Помогают всем миром. Погорельцам из села Семеновское-Красное передали гуманитарную помощь, собранную волонтерами. Сбор вещей и средств для помощи многодетной семьи Шевчик был организован сразу после пожара 8 октября.Теплые вещи, школьные принадлежности, продукты и деньги. Многодетной семье Шевчик из Суздальского района помогают всем миром. В начале октября у них сгорел единственный дом и 22 человека, 16 из которых дети, оказались на улице.Лилия Шевчик, многодетная мать: «Все приезжают, помогают. Вот, слава богу, потихонечку, с помощью народа, с помощью людей кто нам перечисляет любую сумму, вплоть до 7 рублей и мы знаем, что это последняя лепта, которую люди от души нам дают.»Помощь была организована в кратчайшие сроки.Сейчас семье арендовала 2 этажный дом, чтобы пережить зиму и начать восстановление собственного жилья. Заново отстроить дом помогают многочисленные родственники и друзья. Ремонтные работы они планируют завершить до начала лета. В баптистских семьях не принято оставлять нуждающихсяЮрий Гармашов, брат Лилии Шевчик: «Друзья приезжали, с Нижнего Новгорода, наши друзья, верующие братья и сестры и вот мы с божьей помощью, ровно за полтора дня воздвигли вот 2 этаж.»Вопрос семьи Шевчик, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев держит под личным контролем. Как спикер облпарламента, он приложил все силы, чтобы из бюджета области семье были выделены более 3 с половиной миллионов рублей. Значительную сумму выделил и сам, но уже как житель области.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: «Эти денежные средства они получат в виде социальной помощи, то есть никаких отчетов от них не потребуется, и в общем сразу они будут использованы на строительство этого дома.»Благодаря помощи неравнодушных людей и волонтеров уже удалось собрать около 800 тысяч рублей. 160 тысяч выделила администрация района, а стройматериалами помогли друзья. Семья Шевчик опасается, что средств может не хватить. Помочь многодетной семье может каждый желающий.Александр Сыпченко, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".Номер карты СБЕРБАНК 6390 0210 9008 871586Лилия Борисовна Шевчик тел.: 8-903-645-05-38