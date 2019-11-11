С 1 января 2020 года врачи первичного звена (терапевты, педиатры, семейные врачи) будут получать единовременную компенсацию в размере 2 млн. рублей.

С 1 января 2020 года врачи первичного звена (терапевты, педиатры, семейные врачи) будут получать единовременную компенсацию в размере 2 млн. рублей. Нововведение касается специалистов, которые устроятся на работу в государственные медицинские организации городов с населением свыше 50 тыс. человек и будет действовать на территории Владимирской области в течение 2020 года. Соответствующее постановление подписано в