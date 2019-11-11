Примадонна несколько дней назад вернулась из Минска. После приезда она встретилась с Михаилом Шемякиным и Стасом Наминым.

Примадонна несколько дней назад вернулась из Минска. После приезда она встретилась с Михаилом Шемякиным и Стасом Наминым.Шемякин – известный скульптор, а Намин – легендарный музыкант, чья группа "Цветы" несколько десятилетий назад гремела на всю страну. Музыкальный коллектив до сих пор путешествует по России и собирает полные залы."Чудесный вечер с легендарными друзьями. Михаил Шемякин, Стас Намин. Как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя❤️", – написала Пугачева под фотографией.Подписчики певицы сразу же отреагировали на публикацию, щедро поделившись с примадонной своим восхищением ее внешностью и тем, что годы не помешали ее дружбе с такими прекрасными людьми. Другие же фолловеры Пугачевой отметили, насколько старой она выглядит.10 Ноя 2019 в 10:28 PST"Годы берут свое, я говорю о внешности. А талант не берут даже века!", – написала поклонница примадонны."Аллочка(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)милая девочка, девушка, женщина, мамочка, бабушка, любимая жена, всегда радуйте нас своим присутствием, ведь вы чудо", "Да, время не щадит никого", "Офигенное поколение 💕👍🏼", поделились своим мнением и другие подписчики звезды.