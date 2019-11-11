Отец Жанны Фриске Владимир Борисович расставил все точки над i. Он заявил, что скандальные разбирательства с благотворительной организацией Русфонд закончились, причем не без неожиданной помощи.

Отец Жанны Фриске Владимир Борисович расставил все точки над i. Он заявил, что скандальные разбирательства с благотворительной организацией "Русфонд" закончились, причем не без неожиданной помощи.В новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" отметился отец ныне покойной певицы Жанны Фриске Владимир Борисович.Материал дополняется