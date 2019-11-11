Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас рассказал о своей поездке в Киев по поручению юриста Рудольфа Джулиани. Его история может послужить основанием для продолжения кампании по объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу.

Американский бизнесмен украинского происхождения Лев Парнас рассказал о своей поездке в Киев по поручению юриста Рудольфа Джулиани. Его история может послужить основанием для продолжения кампании по объявлению импичмента президенту США Дональду Трампу.Незадолго до инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Киев приезжал предприниматель из США Лев Парнас. Он утверждает, что 20 мая 2019 года встретился в украинской столице с другим американским предпринимателем украинского происхождения Игорем Фруманом, а также с приближенным к новоиспеченному главе государства продюсером Сергеем Шефиром.Вопросы, которые были подняты на той встрече, могут послужить основанием для очередной волны обвинений в адрес Дональда Трампа. Едва политик смог доказать, что в его разговоре с Владимиром Зеленским нет причин для объявления импичмента, как вновь украинцы преподнесли его оппонентам повод заявить о необходимости досрочного прекращения полномочий президента США.Так, утверждается, что Лев Парнас угрожал, будто Вашингтон заморозит военную помощь Киеву в том случае, если украинские власти не начнут расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, передает . Также украинскому президенту угрожали, что в таком случае на его инаугурацию не станет приезжать нынешний вице-президент США Майк Пенс.Материал дополняется.