В Бабушкинском районе Москвы из окна 9 этажа вместе с двумя своими маленькими детьми выпала 36-летняя женщина. Незадолго до трагедии она четыре раза звонила врачам, а перед смертью оставила записку.

В Бабушкинском районе Москвы из окна 9 этажа вместе с двумя своими маленькими детьми выпала 36-летняя женщина. Незадолго до трагедии она вызвала скорую, однако приехавшим врачам дверь уже никто не открыл.По данным агентства РИА Новости, женщина оставила перед смертью записку, однако ее содержание не цитируется. По неофициальным данным, она попросила не винить Виталика (мужа) в случившемся.В результате трагедии мать и девятимесячный ребенок погибли, старший мальчик выжил и сейчас находится в реанимации.СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство".