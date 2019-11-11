Скандальный законопроект о продаже украинской земли в частные руки может уничтожить рейтинг президента Владимира Зеленского. Бывший министр юстиции Елена Лукаш выступила с резкой критикой инициативы главы государства.

Скандальный законопроект о продаже украинской земли в частные руки может уничтожить рейтинг президента Владимира Зеленского. Бывший министр юстиции Елена Лукаш выступила с резкой критикой инициативы главы государства.Согласно проведенному социологической группой"Рейтинг" опросу, против создания рынка земли и продажи украинскихчерноземов в частные руки выступают 73% граждан. Поговаривают, что решениеВерховная рада может принять на заседании во вторник, 12 ноября.Принятие законопроекта Лукаш назвала "актом добровольносуицида" пропрезидентской партии "Слуга народа". Примечательно,что инициатива о продаже земли хоть и президентская, но внесена правительством.", видимо, постыдился вносить лично", – написала политик всвоем телеграм-канале.Она напомнила, что по Конституции землей владеет украинскийнарод, а не зарубежные корпорации. Государство должно защищать миллионыгектаров плодородных черноземов, уверена Лукаш."Сейчас вы не просто предаете избирателей. Вы иммстите", – обратилась бывший министр к Зеленскому и его окружению.Она указала на отсутствие программы социально-экономическогосела и выразила озабоченность будущим мелких фермерских хозяйств. Иностранныелица могут приобрести землю размером с 2,5 Киева – 210 тысяч гектаров. О национальнойбезопасности и говорить нечего, посетовала Лукаш."Это не рынок земли, а государственная измена", -считает политик.Позволяющий продавать черноземы закон Верховная рада должнапринять до конца года. С молотка пойдут около 40 миллионов гектаров земли,планируют в окружении . Но большую часть этих денег Киев не получит,поскольку они пойдут на погашение долгов.