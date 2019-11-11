Скандальный законопроект о продаже украинской земли в частные руки может уничтожить рейтинг президента Владимира Зеленского. Бывший министр юстиции Елена Лукаш выступила с резкой критикой инициативы главы государства.
Скандальный законопроект о продаже украинской земли в частные руки может уничтожить рейтинг президента Владимира Зеленского. Бывший министр юстиции Елена Лукаш выступила с резкой критикой инициативы главы государства.
Согласно проведенному социологической группой
"Рейтинг" опросу, против создания рынка земли и продажи украинских
черноземов в частные руки выступают 73% граждан. Поговаривают, что решение
Верховная рада может принять на заседании во вторник, 12 ноября.
Принятие законопроекта Лукаш назвала "актом добровольно
суицида" пропрезидентской партии "Слуга народа". Примечательно,
что инициатива о продаже земли хоть и президентская, но внесена правительством.
", видимо, постыдился вносить лично", – написала политик в
своем телеграм-канале.
Она напомнила, что по Конституции землей владеет украинский
народ, а не зарубежные корпорации. Государство должно защищать миллионы
гектаров плодородных черноземов, уверена Лукаш.
"Сейчас вы не просто предаете избирателей. Вы им
мстите", – обратилась бывший министр к Зеленскому и его окружению.
Она указала на отсутствие программы социально-экономического
села и выразила озабоченность будущим мелких фермерских хозяйств. Иностранные
лица могут приобрести землю размером с 2,5 Киева – 210 тысяч гектаров. О национальной
безопасности и говорить нечего, посетовала Лукаш.
"Это не рынок земли, а государственная измена", -
считает политик.
Позволяющий продавать черноземы закон Верховная рада должна
принять до конца года. С молотка пойдут около 40 миллионов гектаров земли,
планируют в окружении . Но большую часть этих денег Киев не получит,
поскольку они пойдут на погашение долгов.