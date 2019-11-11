В издательстве ЭКСМО вышла биографическая книга Людмилы Хворостовской Сибирская сага. История семьи. С родителями прославленного баритона встретился корреспондент Дни.ру.

В издательстве "ЭКСМО" вышла биографическая книга Людмилы Хворостовской "Сибирская сага. История семьи". С родителями прославленного баритона встретился корреспондент "Дни.ру"."Моя жена начала работать над воспоминаниями в 2012 году, еще при жизни Димы, – рассказал отец певца Александр Хворостовский. – Вначале писала ее в тетрадках, тайно от меня. А потом я уже перенес все в компьютер и стал редактировать. В книге нет ни слова неравды, ни слова из интернета, как сейчас некоторые якобы друзья Дмитрия на скорую руку выпускают свои "воспоминания".По словам Людмилы Хворостовской, музыку ее сын полюбил не сразу. "Помню, как мой муж уехал на работу в другой город, я осталась с сыном одна, – говорит Хворостовская. – Папы нет, мама на работе, и Дима бросил заниматься музыкой. Пришел на занятие и стал что-то барабанить, а учительница захохотала и крикнула: "Хворостовский, ты что тут мне цирк устраиваешь! Иди и учи!" А потом и знакомая мне сказала, что Дима с папкой нот ходит по базару, а не сидит на занятиях в музыкальной школе"."Тогда я решилась на серьезный разговор с ним, – продолжает мать певца. – Сказала ему: "Или ты будешь заниматься музыкой, или я тебя выгоняю из дома и знать больше не знаю. Он хлопнул дверью и ушел, а на улице было 25 градусов мороза. Я думала, что тут мне конец, что умру, что покончу с собой. На мое счастье, на улице начиналась буря. И Дима вернулся. Обнял меня и прошептал: "Мамочка, я все понял, я никогда в жизни не брошу музыку!"Напомним, Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в кругу близких в Лондоне. На протяжении двух с половиной лет всемирно известный оперный исполнитель боролся с опухолью мозга. Тело артиста кремировано. Часть праха захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, вторую капсулу отправили в родной для исполнителя Красноярск.