С 11 ноября начала работу Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга.

С 11 ноября начала работу Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по услугам такси и каршеринга.Специалисты Управления Роспотребнадзора по Владимирской области до 25 ноября проконсультируют граждан по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси и новой услугой – каршерингу. Обращения будут приниматься по телефону горячей линии: 8-800-200-05-45 или 8 (4922) 45-10-70 с 10.00-17.15 ч. по будням."Радио России-Владимир"