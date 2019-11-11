В свой 178-ой день рождения Сбербанк не только получает подарки, но и дарит. Более десяти тысяч выгодных предложений.

Сбербанк отмечает свой 178-ый день Рождения. "Зеленый день" - самый выгодный день в году. Только 11 и 12 ноября.В свой 178-ой день рождения Сбербанк не только получает подарки, но и дарит. Более десяти тысяч выгодных предложений. Скидки на покупку квартир через сервис "ДомКлик". Выгодное страхование квартир. Возврат до ста процентов бонусов "СПАСИБО" за покупки у партнеров Сбербанка". И самая долгожданная акция - потребительский кредит со сниженной ставкой.Мария Комарова, клиент Сбербанка: «Я зашла на сайт Сбербанка, увидела, что там процентные ставки снижены и решила взять кредит. Я давно думала взять кредит. И пока снижены ставки, решила пойти».С помощью QR-кода, полученного на талоне можно перейти по ссылке и получить скидку в магазины-партнеры. На технику, детские товары, косметику, и на онлайн-кинотеатр Оkko- бесплатная подписка на просмотр более 20000 фильмов.Андрей Черкашин, управляющий Владимирским отделением Сбербанка: «Будут интересные вклады в эти два дня. И, конечно, клиенты будут пользоваться новыми сервисами, которые предлагает экосистема Сбербанка. Такие, как ДокДок, Беру, кинотеатр ОККо. И также федеральными скидками от компаний-партнеров».С 11 по 17 ноября "Зеленый день" проходит и для корпоративных клиентов. Чтобы воспользоваться всеми выгодными предложениями, достаточно прийти в банк или зайти на сайт .