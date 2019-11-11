На месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте происшествия работают экстренные службы и полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.По данным , возле жилого дома в Бабушкинском районе нашли тела женщины и малолетнего ребенка. Еще один ребенок чудом выжил.По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент опрашиваются очевидцы, передает .Сотрудники правоохранительных органов смогли связаться с мужем погибшей. У мужчины произошла истерика, и его пришлось увести в скорую помощь. По предварительным данным, женщиной перед гибелью успела позвонить в скорую помощь и сообщить, что один из ее детей болен.