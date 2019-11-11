В Забайкальском крае местный житель зарезал двух женщин и ранил годовалого сына. Злоумышленника уже задержали правоохранители, передает . ЧП случилось в селе Цокто-Хангил Агинского ..

В Забайкальском крае местный житель зарезал двух женщин и ранил годовалого сына. Злоумышленника уже задержали правоохранители, передает .ЧП случилось в селе Цокто-Хангил Агинского района. Пьяный мужчина в ходе ссоры набросился с ножом на свою жену и ее сестру. Кроме того, он ранил своего маленького ребенка, сообщает "".От полученных травм женщины скончались на месте. Малыша удалось спасти. Сейчас ребенок находится в местной больнице. Его состояние описывается как стабильное.