Воодушевленные победой, намерены навести порядок и с другими необоснованными платежами.

Жители владимирского дома-общежития добились возврата денег из Фонда капремонта жилья. Воодушевленные победой, они намерены навести порядок и с другими необоснованными платежами.Лишние цифры в платежках ЖКХ - не приговор, а повод к активным действиям. Жители дома №2 по улице имени 850-летия Владимира выяснили, что годами платили в Фонд капремонтов жилья процентов на 30 больше, чем были должны. У Надежды Захаровой в собственности 40 жилых квадратных метров, но взносы платила она за 60. Такие данные подала в Фонд управляющая компания.Надежда Захарова, жительница дома: «Оказалось, что мы переплачивали, оплачивали - с местами общего пользования. Это входило коридор, душевая, туалет... Эта сумма вот вылилась у меня в 6 166 рублей, я оплачивала пять лет.»С помощью общественной организации "ЖКХ-контроль", жильцы добились перерасчета. И теперь, уже внесенные ими деньги, будут учтены в будущих платежках. А настойчивая Надежда Евгеньевна, написав заявление, даже получила свои средства назад - поскольку имеет на это полное право.Альберт Русанен, председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Владимирской области: «Будем считать, что на 119 тысяч они прокредитовали Фонд капитального емонта. Соответственно, эти деньги пойдут в счет будущих взносов за капитальный ремонт. Поэтому мы считаем, что это важная победа жителей. Есть ощущение, что и по другим домам-общежитиям - та же самая ситуация.»Несправедливых платежей в домах-общежитиях много. В том же доме №2 энергетики вдруг перестали учитывать показания комнатных счетчиков электроэнергии. И стали брать плату по нормативу, по числу прописанных. Даже задним числом начислили - за прошлый год. В итоге те, кто по факту тратил много электроэнергии, но был прописан в комнате один - получили перерасчет. А сидевшие ради экономии в полумраке одинокие бабушки, оказались должны.Анна Юферева, старшая по дому: «Мы не будем дальше останавливаться, если электроэнергия не будет с нами считаться. Конечно, мы будем обращаться в суд. У нас есть адвокат, юрист, все это дело в работе. Мы пишем заявления. Не один человек, у нас несколько домов, много домов.»Практика показывает, что получатели коммунальных платежей действуют исключительно в собственных интересах. А значит жильцам - надо твердо защищать свои.Михаил Язынин, Илья Хлудов, "Вести-Владимир"