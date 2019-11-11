Последние несколько недель вся зарубежная сеть гремит слухами о второй беременности Меган Маркл. Правда, медики отмечают, что рождение второго ребенка может стать для герцогини фатальным.

Последние несколько недель вся зарубежная сеть гремит слухами о второй беременности Меган Маркл. Правда, медики отмечают, что рождение второго ребенка может стать для герцогини фатальным.Супруга принца Гарри родила юного принца Арчи, будучи старше 35 лет. Стоит отметить, что позднее рождение всегда связано с определенными рисками для женского здоровья. Проблемы возникают не только у будущей мамочки, но и у ее ребенка.Стоит отметить, что буквально на днях Арчи исполнилось полгода. Медики заверяют, что если Маркл хочет зачать второго малыша, то ей стоит подождать еще полгода, чтобы организм полностью восстановился. Тем не менее, у герцогини не так много времени. Чем старше мать – тем больше проблем может возникнуть при родах."Проблема, конечно, в том, что пожилые мамы с большей вероятностью намерены иметь детей с меньшим возрастным интервалом, поскольку они не имеют такого же количество времени для зачатия с точки зрения их фертильности, как женщины в возрасте 20 лет. Тем не менее, общее состояние здоровья будущей роженицы является серьезным фактором риска", – профессор акушерства в Университете ХаллаДжули Джомин в интервью изданию Express.10 Ноя 2019 в 1:07 PSTОна отметила, что не так давно в Канаде провели ошеломительное исследование среди мамочек. старше 35 лет. Выяснилось, что женщины, старше установленной черты, имели повышенный риск смертности во время родов, нежели более молодые дамы, решившие познать радость материнства.Тем не менее, профессор отметила, что если здоровье Маркл все-таки позволяет ей родить второго наследника, то за нее остается только порадоваться: "Это должен быть личный выбор женщины. Важно, чтобы она знала о факторах, связанных с интервалом между родами, и сделала свой выбор на основе достоверной информации, основанной на фактах".