Известный режиссер Роман Хрущ умер в возрасте 59 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Причина смерти не раскрывается. В 1981 году Роман Хрущ окончил ..

Известный режиссер Роман Хрущ умер в возрасте 59 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России. Причина смерти не раскрывается.В 1981 году Роман Хрущ окончил ВГИК, а в 1998 году – Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Он работал над такими картинами, как "Печорин", "Фарт", "Черный баран" и "Анестезия", передает "".