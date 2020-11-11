11 ноября состоялся брифинг, на котором руководитель МИАЦ Юлия Арсенина ответила на актуальные вопросы удалённого лечения.
С понедельника 9 ноября в регионе запущен телемедицинский сервис «Моя медицина». В пилотном режиме он работал с начала лета. Об этом на брифинге 11 ноября сообщила руководитель МИАЦ области Юлия Арсенина.
«В ходе тестов был выявлен ряд недостатков, которые мы устранили», - отметила она.
До конца года сервис должен охватить 55 учреждений. На сегодня к нему подключены 13 медучреждений:
– Областная детская клиническая больница;
– Детская городская поликлиника Владимира №1;
– Городская поликлиника Владимира №2;
– Городская клиническая больница Владимира №5;
– Городская больница Владимира №7;
– Ковровская многопрофильная городская больница №1;
– Ковровская районная больница;
– Муромская городская больница №2;
– Детская больница в Муроме;
– Гусь-Хрустальная городская больница;
– Детская городская больница в Гусь-Хрустальном;
– Золотковская районная больница;
– Вязниковская районная больница.
Записаться на первичную консультацию можно при наличии полиса ОМС региона при условии, что вы прикреплены к одной из указанных больниц. Потребуется регистрация на госуслугах.
«Для удобства пациентов разработана мобильная версия «Моя медицина», которая будет доступна для скачивания в магазине приложений Google Play. Для получения телемедицинской консультации необходимо зайти по ссылке 33.telemed.chat. Возможны три варианта консультации – телефонный звонок, онлайн-чат или видеосвязь», - рассказала Юлия Арсенина.
Отметим, что ставить диагноз и назначать лечение при онлайн-консультации доктора не будут. Задача заочного приёма – консультирование, контроль уже назначенного лечения, запись к узким специалистам, оценить состояние пациента.
Без личного приёма больничные листы выписываться не будут.
В МИАЦ отмечают, что дефицит медперсонала не скажется на работе врачей.
«При телемедицине время приёма пациента сокращается», - подчеркнула руководитель Центра.
Что касается технических навыков в работе врачей с гаджетами, то овладеть приложениями им помогут технические службы поддержки.
Добавим, что закупать новое оборудование для работы владимирской телемедицины не потребовалось. Услуги будут оказываться через имеющиеся технические ресурсы.