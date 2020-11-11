11 ноября состоялся брифинг, на котором руководитель МИАЦ Юлия Арсенина ответила на актуальные вопросы удалённого лечения.

С понедельника 9 ноября в регионе запущен телемедицинский сервис «Моя медицина». В пилотном режиме он работал с начала лета. Об этом на брифинге 11 ноября сообщила руководитель МИАЦ области Юлия Арсенина.«В ходе тестов был выявлен ряд недостатков, которые мы устранили», - отметила она.До конца года сервис должен охватить 55 учреждений. На сегодня к нему подключены 13 медучреждений:– Областная детская клиническая больница;– Детская городская поликлиника Владимира №1;– Городская поликлиника Владимира №2;– Городская клиническая больница Владимира №5;– Городская больница Владимира №7;– Ковровская многопрофильная городская больница №1;– Ковровская районная больница;– Муромская городская больница №2;– Детская больница в Муроме;– Гусь-Хрустальная городская больница;– Детская городская больница в Гусь-Хрустальном;– Золотковская районная больница;– Вязниковская районная больница.Записаться на первичную консультацию можно при наличии полиса ОМС региона при условии, что вы прикреплены к одной из указанных больниц. Потребуется регистрация на госуслугах.«Для удобства пациентов разработана мобильная версия «Моя медицина», которая будет доступна для скачивания в магазине приложений Google Play. Для получения телемедицинской консультации необходимо зайти по ссылке 33.telemed.chat. Возможны три варианта консультации – телефонный звонок, онлайн-чат или видеосвязь», - рассказала Юлия Арсенина.Отметим, что ставить диагноз и назначать лечение при онлайн-консультации доктора не будут. Задача заочного приёма – консультирование, контроль уже назначенного лечения, запись к узким специалистам, оценить состояние пациента.Без личного приёма больничные листы выписываться не будут.В МИАЦ отмечают, что дефицит медперсонала не скажется на работе врачей.«При телемедицине время приёма пациента сокращается», - подчеркнула руководитель Центра.Что касается технических навыков в работе врачей с гаджетами, то овладеть приложениями им помогут технические службы поддержки.Добавим, что закупать новое оборудование для работы владимирской телемедицины не потребовалось. Услуги будут оказываться через имеющиеся технические ресурсы.