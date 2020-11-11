"Лада Калина" полностью уничтожила навес остановочного пункта.

"Лада Калина" полностью уничтожила навес остановочного пункта.Это случилось сегодня около 11 часов дня на Студеной горе в самом центре Владимира. По сообщениям очевидцев, управлявшая автомобилем женщина, видимо, не справилась с управлением. К счастью, остановка возле храма Архистратига Михаила оказалась абсолютно пустой. Фото с места происшествия появились в паблике "Подслушано Автомобилистов | Владимир". В УМВД сообщили, что виновнице аварии 22 год и она тоже отделалась лишь испугом.