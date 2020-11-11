В Ковровском и Камешковском районах резко увеличилась популяция бобров. Благодаря необычайно тёплой осени бобры по-прежнему активны.

Ковровском и Камешковском районах резко увеличилась популяция бобров. Благодаря необычайно тёплой осени бобры по-прежнему активны, по-хозяйски используя деревья. В увеличении семейства бобров есть и плюсы и минусы. Среди последствий - захламление и заболачивание берегов, уничтожение водной растительности, затопление угодий из-за запруд. Однако, есть и плюсы. Интерес бобров к этим территориям говорит о хорошей экологической ситуации. Так как бобры живут только в экологически чистых районах, с благоприятной экосистемой.