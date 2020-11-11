По состоянию на 10 ноября от гриппа вакцинировано более 496 тысяч жителей Владимирской области, почти 110 тысяч из них – дети.

В рамках национального календаря профилактических прививок в регион поступила очередная партия вакцины против гриппа в количестве более 81500 доз. В их числе – около 60 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для иммунизации взрослого населения и более 21700 доз вакцины «Совигрипп» для детей и беременных.По состоянию на 10 ноября от гриппа вакцинировано более 496 тысяч жителей Владимирской области, почти 110 тысяч из них – дети.В преддверии эпидсезона 2020-2021 годов вакцинопрофилактика охватит более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения области. Иммунизация проводится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М», которые включают в себя актуальные штаммы вирусов гриппа.Владимирские эпидемиологи настоятельно рекомендуют детям и взрослым проходить ежегодную иммунизацию против гриппа. В этом году вакцинация особенно актуальна из-за распространения коронавируса, поскольку инфекции могут накладываться друг на друга, что чревато тяжёлыми осложнениями. Защитный эффект от прививки наступает через две-три недели после вакцинации и сохраняется в течение года. Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства или в мобильных прививочных пунктах. Детей вакцинируют в детских садах и школах с согласия родителей.(Фото: Pixabay)