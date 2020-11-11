Подписывая акты выполненных работ они пренебрегли пожарной безопасностью.

По материалам УФСБ владимирский следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в Кольчугинском районе. Выяснилось, что местные чиновники открыли местную школу с нарушениями.«С ноября 2018 года по ноябрь 2019 года местная власть подписала акты выполненных работ, но школа не соответствует требованиям пожарной безопасности», - сообщают в СУ СК по Владимирской области.Речь идёт о толщине огнезащитного слоя перекрытий. По информации двух ведомств оно меньше заявленного в ПСД. А это ведёт к сокращению времени для эвакуации людей при пожаре.Из-за халатных действий необоснованно израсходованы 15 млн рублей.Администрация Кольчугинского района получила представление об устранении нарушений в кратчайшие сроки.