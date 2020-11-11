Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание в формате видеоконференции с руководителями крупных аптечных сетей региона. Он подчеркнул, что даже в условиях повышенного спроса цены на лекарства расти не должны.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел совещание в формате видеоконференции с руководителями крупных аптечных сетей региона. Он подчеркнул, что даже в условиях повышенного спроса цены на лекарства расти не должны.В условиях ажиотажного спроса на препараты для лечения коронавируса вопрос ценообразования выходит на первый план. В этом плане не стал исключением и Хабаровский край.Руководящий регионом Михаил Дегтярев лично контролирует ситуацию в отрасли. Он обратился к участникам совещания с призывом не допустить взвинчивания цен на пользующиеся повышенным спросом препараты.Также он рассказал, что властям края удалось договориться с крупнейшим региональным производителем фармацевтических средств АО "Дальхимфарм" о снижении отпускной цены на антибиотик левофлоксацин. Теперь местные поставщики смогут покупать его дешевле на 10%.Также руководство региона хочет добиться снижения цен на лекарства с помощью сокращения расходов на логистику. "Мы проработаем вопрос тарифов на транспортировку лекарств", – пообещал Михаил Дегтярев. Он поручил главе краевого Минтранса Роману Мирошину в самые короткие сроки проработать вопрос о введении "нулевого тарифа" на доставку лекарств. Причем действовать он должен как в отношении государственного предприятия "Фармация", так и в отношении коммерческих поставщиков, обеспечивающих лекарствами территории, где пока нет государственных аптек.Напомним, 9 ноября Михаил Дегтярев проехался по аптекам Хабаровска чтобы лично проверить наличие наиболее важных лекарств. До этого жители города пожаловались ему на дефицит препаратов по борьбе с ОРВИ, а также коронавирусом и его осложнениями. В краевом Минздраве произошедшее объяснили соединением сразу нескольких факторов и попросили здоровых людей не закупаться лекарствами впрок чтобы их хватило тем, кто в них реально нуждается.