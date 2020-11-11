Как попасть в ТОП бестселлеров крупнейшего книжного интернет-магазина, в чём польза режима самоизоляции и на что вдохновляет работа в лесничестве?

Как попасть в ТОП бестселлеров крупнейшего книжного интернет-магазина, в чём польза режима самоизоляции и на что вдохновляет работа в лесничестве?На эти и другие вопросы нам ответил руководитель лесничества и по совместительству писатель-фантаст, книги которого находят своих читателей далеко за пределами нашей родины Василий Лягоскин.Проба пера- Творческая биография любого писателя начинается с любви к книгам. В какой момент вы пришли к литературе?- Я начал читать ещё до школы. Читал много, упорно. Мой брат собирал книги, я, естественно, этим пользовался.Почему я начал писать? Просто решил попробовать. Конечно, иногда витают мечты о том, чтобы стать известным. Но когда я начал писать, меня больше увлёк сам процесс. Это действительно интересно. Это затягивает, иногда трудно остановиться. Порой бывает тяжело лечь спать или поужинать, процесс творчества увлекает с головой. Могу месяц-два ничего не писать, а потом посещает идея, и процесс пошёл...Труд профессионального писателя - очень сложный. Мало написать, нужно многократно вычитывать текст, править его. Я к этому отношусь несколько легкомысленно. Напишу, а потом правлю стилистику и ошибки. Но даже в этом случае мне приходится вычитывать написанное 3-4 раза.Сейчас существуют издательские платформы, где делаешь всё сам. Ты и писатель, и корректор, и редактор, и издатель. Я работаю на одной из таких платформ. Потом книги выставляют на нескольких торговых площадках. В том числе на таких крупных, как «Литрес», «Озон» и всемирной - «Амазон».- Когда вы впервые «взялись за перо»?- У меня было 2 периода. Первый - в конце 90-х годов прошлого века. Результатом тогда стали несколько рассказов и заметок, которые опубликовали в одной из ковровских газет. И потом всё затихло. Много времени занимали домашние дела, да и на более ответственную должность на работе перешёл...Потом у меня образовался промежуток времени, когда я закончил работать в Ковровском лесничестве, а во Владимирском ещё не начал. Полгода были свободными. Я решил вновь взяться за литературу. Во Владимире уже появились первые серьёзные результаты работы.- Какие литературные жанры вам больше всего интересны как писателю?- Что сам читал, то и пишу. А потом сравниваю. Это «лёгкие» жанры - развлекательная фантастика, приключения, фэнтези, книги про «попаданцев» и «Миры содружества». Для меня самый главный результат работы: даришь человеку свою книгу, а он искренне благодарен. Ну и в последнее время книги стали приносить некую финансовую прибыль. Думаю, что в интернете читают, конечно, больше, а в печатном виде книги покупают единицы. Но и это очень приятно.Межпланетное путешествие- Наверное, чтобы написать книгу в жанре фантастики нужно поднять серьёзную базу информации, чтобы добиться достоверности?- Выручает интернет. Самые известные авторы в этом жанре часто начинают перечислять, какое оружие используют персонажи книг, какие у него характеристики. Описание может растягиваться на многие страницы. Я про технические аспекты много не пишу, но иногда всё равно что-то нужно посмотреть. Сейчас это решается буквально несколькими кликами на мониторе компьютера.Помню, когда писал первые книги, было намного сложнее. Тогда не было интернета, первые произведения я печатал на печатной машинке. После того, как делал 3 экземпляра (один нужно оставить себе, а два - отправить издателям), начинали болеть руки. Сейчас проще во всём. Но и результат получается, наверное, несколько легковеснее. Пишешь быстро, торопишься. Если меня тема «зацепила», то за один присест могу написать 10 страниц.Когда начинаешь писать, чувствуешь, будто очутился на другой планете. В какой-то момент откроешь глаза и изумишься - это мой компьютер, мой рабочий стол... В момент написания нужно вжиться в мир, который окружает героев книги.Честно скажу, что одну книгу прочитать 4-5 раз подряд, это тяжело. Я понимаю, что труд корректоров и редакторов - очень сложный. Но мне процесс нравится. Приятно видеть, как книга становится лучше, ошибок меньше. Зная, что роман будут читать мои знакомые, стараюсь избегать небрежностей.- Как вы оттачивали литературный стиль? Наверное, с годами он менялся?- Сначала грешил тем, что предложения были длинными. Хочется много рассказать читателям, трудно остановиться. Потом научился себя осаживать. И сейчас, конечно, есть недостатки, я их вижу и пытаюсь исправиться. Но это тяжело - написать как-то по-другому. Уже есть свой стиль. Это как антропометрия у человека, которая дана ему, и другой не будет. Естественно, когда работаешь с разными жанрами - подача немного отличается. Но, если почитать, то можно явственно понять - все эти книги написал один автор.Новая реальность- Как идут продажи ваших книг?- Гордиться есть чем. Крупные книжные интернет-магазины регулярно составляют рейтинги. Во время пандемии люди стали намного чаще покупать книги. До этого, практически, на мои книги внимания не обращали. Но сейчас ситуация изменилась. Вот уже 3 месяца подряд один из моих романов находится в топе продаж заграничного интернет-магазина. Почему-то в России спрос меньше.Количество проданных книг, конечно, не сравнится с миллионными тиражами мировых бестселлеров. У моих романов счёт продаж идёт на десятки и сотни. Так что могу сказать, в какой-то степени книжная отрасль испытала положительный эффект от пандемии.Подозреваю, что раньше писали не меньше, чем сейчас. Литературы было много, в редакции посылали много текстов. Чтобы пробиться в ряды писателей, нужен был элемент везения, а где-то - реально большой талант. Если кто-то был готов положить на это жизнь, может, что-то и получалось. Энергичности требовалось гораздо больше.Хотя в «первую лигу» и сейчас нужно пробиваться. Но я этим не занимаюсь. У меня нет цели продвигаться глобально. Мне хватает 20, 30 или 50 экземпляров романов, которые расходятся в формате книг.А то, что грамотная реклама помогает в продвижении романов - это факт. Когда моя первая книга попала в рейтинг крупного интернет-магазина - это было случайно. Но с того момента её стали покупать намного чаще. Просто люди увидели, что она в ТОПе.- Какую из своих книг вы считаете самой значимой для себя?- Первую. Когда её напечатали, очень приятно было получить её в руки. Я считаю, что она удалась, хотя не всем она нравится. Это тоже фантастический роман. Книга называлась «Дома мы не нужны». По сюжету наши ребята попали на 70 тыс. лет назад, и вся история человечества сложилась благополучно лишь благодаря русским. Я считаю, что в плане классической фантастики - она получилась лучше всего.Не только фантастика- У вас есть книга с публицистическими очерками, в которых вы рассказываете о работе лесничеств. Почему отошли от привычного жанра?- Хотелось рассказать жителям области о нашей работе в лесном хозяйстве, о людях, которые трудятся в лесничествах. Это началось 3 года назад. Сначала проект задумывался в виде интернет-журнала, но это оказалось проблемным в финансовом плане.В итоге проект выходил на одном из официальных сайтов в виде статей, которые и сейчас можно найти там в свободном доступе. Циклы статей называются «На муромской дорожке». Название, с одной стороны, отсылает к строке из знаменитой песни, а с другой - значительная часть лесничеств находятся как раз на этой дорожке - Владимирское, Андреевское, Селивановское, Меленковское... Это чистая публицистика. Она рассказывает о реальных людях с их проблемами и описанием их работы.- Расскажите о творческих планах. Может быть, хотите освоить новые жанры?- Новые жанры? Пожалуй, нет. Я считаю, что от процесса написания нужно испытывать удовольствие. Возможно, на пенсии буду писать больше. Может быть, получится этим зарабатывать.Илья МорозовВасилий Иванович Лягоскин.Родился в 1960 году в Узбекистане. Окончил Воронежский лесотехнический институт, больше 30 лет работает на предприятиях лесного комплекса нашего региона. Заслуженный лесовод РФ.