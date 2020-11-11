Продукты питания и услуги, сувениры, подарки, полезные товары для дома, красоты и здоровья. Всё это можно найти на 6-й Межрегиональной выставке-ярмарке “Краски осени”. Она открылась во

Продукты питания и услуги, сувениры, подарки, полезные товары для дома, красоты и здоровья. Всё это можно найти на 6-й Межрегиональной выставке-ярмарке “Краски осени”. Она открылась во владимирском Экспоцентре Торгово-промышленной палаты области. К нам в город приехали более 60 участников из 21 региона страны. Здесь, к примеру, стенд “Уникальные товары для дома” – найдётся всё для