Вечером накануне столкнулись сразу три транспортных средства в Петушинском районе.

Вечером накануне столкнулись сразу три транспортных средства в Петушинском районе.Трагедия произошла в 19.45 10 на 115 километре трассы М-7, у поворота на деревню Омутищи. Дотла сгорел автобус, легковая автомашина и микроавтобус. 11 сотрудников МЧСликвидировали пожар на площади 60 кв.м, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля "Фиат", двигаясь в сторону Владимира, врезался в стоявший автомобиль «Лада», который от удара продвинулся вперед и совершил столкновение со стоявшим в попутном направлении автобусом «Лиаз». После столкновений произошло возгорание транспортных средств.В результате ДТП погибли водитель автомобиля «Лада», 1964 г.р, и мужчина 1993г.р., который в момент столкновения, предположительно, стоял позади автобуса. Также получил телесные повреждения и был госпитализирован 56-летний водитель автобуса. Мужчина, управлявший автомобилем «Фиат», 1978 г.р., направлен на амбулаторное лечение.По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.