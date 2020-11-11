Бывший чиновник арестован.

Следственный комитет взял под стражу экс-директора «Медицинского информационно-аналитического центра» Ивана Сметанина. Его подозревают в хищении 80 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» бывший руководитель планировал закупить партию компьютеров. В конкурсной документации найдены коррупциогенные факторы – завышение цены контракта, указание конкретных моделей оборудования.«В июне 2020 года на эти цели потратили 121 млн рублей», - добавили в пресс-службе ведомства.Эксперты оценили стоимость приобретённой техники в 40 млн рублей. Ещё 80 млн, по предположению сыщиков, ушли «налево».Расследование уголовного дела продолжается. Доказательства ищут не только во Владимирской, но и в Московской и Нижегородской областях.