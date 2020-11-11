Белорусские правоохранители сохраняют лояльность президенту Александру Лукашенко. Однако настроения в рядах силовиков изменчивы, предупредил политолог Ростислав Ищенко.

Белорусские правоохранители сохраняют лояльность президенту Александру Лукашенко. Однако настроения в рядах силовиков изменчивы, предупредил политолог Ростислав Ищенко.Опора на силовиков позволяет Лукашенко удерживать власть на фоне масштабных протестов в Белоруссии, но это не может продолжаться вечно, считает Ищенко. По его мнению, рано или поздно властям все равно придется строить доверительные отношения с обществом.Пока силовики сохраняют лояльность Лукашенко, но их настроения могут измениться, предупредил эксперт. "Время проходит, и мнение легионов тоже меняется. Они сегодня провозглашают тебя императором, а через какой-нибудь паршивый месяц или два они тебя же убивают", – сказал Ищенко в эфире ютуб-канала Politwera.Несмотря на масштаб протестов в Белоруссии, большинство граждан не выступают против Лукашенко, отметил политолог. Но и общенародной поддержки у Батьки больше нет, констатировал эксперт.Ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала правоохранителей переходить на сторону протестующих. Тех, кто откажется это сделать, новая, "демократическая" власть подвергнет репрессиям, пригрозила она.Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Каждое воскресенье оппозиция выводит на улицы Минска и других городов десятки тысяч человек.Лукашенко предупредил протестующих, что власти будет действовать более жестко. Оппозицию белорусский лидер обвинил в намерении "дестабилизировать инфраструктуру государства"."С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем", – сказал Лукашенко в ходе встречи с коллективом Министерства внутренних дел.