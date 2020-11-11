Политолог Андрей Ляхович дал прогноз по развитию ситуации в Белоруссии. По его мнению, у президента Александра Лукашенко нет шансов подавить оппозицию.

Политолог Андрей Ляхович дал прогноз по развитию ситуации в Белоруссии. По его мнению, у президента Александра Лукашенко нет шансов подавить оппозицию.Эксперт отметил, что Александру Лукашенко пока удается удерживать позиции. Политик продолжает контролировать государственный аппарат. С начала августа было зафиксировано лишь небольшое количество случаев нелояльности чиновников и силовиков к режиму.При этом попытка президента организовать открытый диалог о реформе Конституции провалилась. В результате Лукашенко вновь решил сделать ставку на силу. В Минске и других крупных городах прошли жесткие задержания демонстрантов.Ляхович предположил, что с приходом холодов уличная активность уменьшится. Многие белорусы боятся заразиться коронавирусом, и потому будут проводить больше времени дома. В результате протестная активность трансформируется."Она будет проявляться в других формах. не сможет задушить протестное движение", – выразил мнение политолог.Напомним, ситуация в Белоруссии обострилась в начале августа. Оппозиционеры остались недовольны результатами выборов президента и обвинили руководство республики в обмане. В результате столкновений с силовиками пострадали сотни человек.