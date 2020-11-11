Эксперты исследовательского холдинга Ромир сообщили, что расходы россиян в минувшем октябре резко подскочили. За месяц они выросли на 5,7%. Более того, авторы исследования отметили, что за ..

Эксперты исследовательского холдинга "Ромир" сообщили, что расходы россиян в минувшем октябре резко подскочили. За месяц они выросли на 5,7%.Более того, авторы исследования отметили, что за минувший октябрь жители потратили больше денег, чем когда-либо в этот период. Так, по сравнению с прошлым годом расходы подскочили на 6,4%. Больше всех тратят состоятельные семьи – их траты за месяц увеличились на 7,7%, передаёт