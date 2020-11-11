В драку вмешались другие работники фермы, которые спасли жизнь 44-летнему потерпевшему.

Днём 31 октября иностранец-нелегал едва не забил до смерти дубинкой сотрудника фермы, который критиковал его за плохой уход за животными и уборке за ними. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Гастарбайтер десять раз ударил обидчика палкой и нанёс шесть ножевых ранений в голову и тело. В драку вмешались другие работники фермы, которые спасли жизнь 44-летнему потерпевшему. Пострадавший госпитализирован и сейчас находится в больнице.Вину в совершении преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Его арестовали и взяли под стражу.В отношении 37-летнего гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».Напомним, что буквально вчера мы писали о том, что другой