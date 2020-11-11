Сервис по дистанционным консультациям открыт с 9 ноября.

Начиная с этой недели в регионе действует система удалённого общения с врачами – телемедицина. Для Владимирской области это не новшество.«Онлайн-консультации между специалистами проходят уже давно», - пояснила директор МИАЦ Юлия Арсенина.Мы уже сегодня, что система работает в 13 больницах, а к 2021 году начнёт функционировать в 55.В пресс-службе администрации Владимирской области добавили, что наплыв пациентов не вызовет сбоев в работе электронной системы.«Сервис выстроен так, что у каждого врача есть расписание приёма, и пациент может записаться к доктору только на определённое время», - отметил начальник отдела программного обеспечения МИАЦ Андрей Трушко.Для удобства жителей на МИАЦ опубликована и видеоинструкция по использованию сервиса.