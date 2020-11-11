Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных выплатах российским учителям, взявшимся за руководство классами. Размер выплаты составит пять тысяч рублей. Таким ..

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных выплатах российским учителям, взявшимся за руководство классами. Размер выплаты составит пять тысяч рублей.Таким образом глава кабмина исполнил поручение президента России Владимира Путина, о котором он говорил во время ежегодного послания к Федеральному Собранию. Тогда российский лидер назвал классное руководство огромной ответственностью, которое нуждается в особой поддержке, передает телеканал "360".